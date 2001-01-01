Metalik ve parlak çizmeler, çantalar, pardösüler ve etekler, kısacası parıltılarla dolu bir stil, kaldırımlarda boy gösteriyor.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Aslıhan Sever

Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya



Bu sezon uzay konseptiyle büyük beğenimizi toplayan Chanel de en çok gördüğümüz markalar arasında bize göz kırpıyor. Bu parçaları doğru parçalarla karıştırıp sportifleştirebileceğiniz gibi, klasik bir kombinle de şıklığınızı konuşturabilirsiniz. Sezon renklerine dikkat edin. Size önemli ipuçları verecekler. O zaman sokak modasına göz atmanın tam vakti!





New York Moda Haftası



Karıştırın!

Payetli sportif ama aynı zamanda romantik bir clutch ve silver ceket! Olmaz gibi gelebilir ama oldurabilirsiniz. Tarz ustalarına duyurulur!





Paris Moda Haftası



Sportif dokunuş

Parlak bir çizmeyi de spor bir look’a adapte etmek mümkün. Klasik bir eteğin, üzerine giyeceğiniz sweatshirt, kazak ya da tişört ile birlikte kullanarak karakterini değiştirebilirsiniz.





Londra Moda Haftası



Çarpıcı Parlaklık



Aquazzura 2175 TL



