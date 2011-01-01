2017 yılında Demna Gvasalia’nın başında olduğu Balenciaga, Graffiti Colection adı altında bir çanta koleksiyonu çıkardı.

Çantaların üstünde grafiti fontuyla yazılı Couture ifadesi, lüks modayla sokak sanatının buluşmasından doğan hicvi simgeliyordu. Balenciaga, 2018-2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu tanıttığı defilesinin dekorunda da tercihini arka sokaklarda hızla yükselen grafitiden yana kullandı. Biraz daha geriye gidersek 2012 yılında Jean Paul Gaultier’nin sokak sanatından esinlendiği koleksiyonunu hatırlamakta yarar var. Podyum dekorunda Gaultier’i gösteren sokak levhaları ve grafiti baskılı davetiyeleriyle marka, davetlilere gerçek bir sokak sanatı deneyimi yaşattı. İtalyan sokak sanatçısı Blu’nun duvarı kapladığı muzlarını ve 2011 İlkbahar Prada Koleksiyonu’nda karşılaştığımız benzer muz motiflerinin tesadüften ibaret olmadığını düşünürsek; grafiti ve moda arasındaki gizli anlaşmanın uzun yıllar devam edeceğini öngörmek hiç de zor değil.





Prada





Demna Gvasalia’nın tasarımcısı olduğu Balenciaga’nın Graffiti Collection çantaları oldukça dikkat çekici.





Balenciaga



