Sonbahar desenleri

Daymod, model ve desenleriyle sonbahara hazır...

Daymod, bu sonbahar ve kış aylarında, günün her saatinde sizi tamamlayan model ve desenleriyle hep yanınızda olmaya hazır. Yeni sezon kadın koleksiyonu yepyeni 40 modelden oluşuyor. 4 ana temadan oluşan koleksiyonun en eğlenceli teması İcon. Esprili ve eğlenceli modellerin hakim olduğu İcon temasının en önemli modeli Layla. İki bacakta farklı desenlerin tamamlayıcı olarak kullanıldığı bu model 5 renk seçeneği ile çok iddialı.

Tattoo teması yazdan kışa devam eden ve çok seveceğiniz bir trend. Bacakta varlığı belli olmayan incelikte çoraplarla farklı desenleri teninize taşıyan modellerden en sevilenleri Kamila, Estel ve Gala… Tribal, çiçek ya da zarif desenlerle bacaklarınızda her gün farklı dövmeniz olabilir.

Star teması ise bakışları üzerine çekmeyi seven kadınlar için tasarlandı. Kendinden desenli ve jakarlı görünümlü Suade modeli jean, bordo ve gri renk seçenekleri ile seçim yapmakta zorlanacağınız güzellikte.

Son tema ise Gypsy. Çok gezenlerden ilham alarak tasarlandı.