SUPER, sonbahar trendlerine uygun renkleri ile gözlük severlerin kalbini fethediyor.





Milano'dan gelen İtalyan el yapımı “SUPER” gözlükler sonbaharın puslu ve gri havasından bizi kurtarıp, renkli dünyalara götürecek.Güneş gözlüğünde açık renk camların hafifliğini hissettiren ve sonbahar trendlerini yüzünüze taşıyan “SUPER” gözlükler Beyonce, Rihanna, Katy Perry, Kanye West David Beckham ve Lady Gaga gibi dünya starlarının da tercihi.Koleksiyonda güneş ışınlarını kıran yeşil, sarı ve pembe camlar ile farklı tasarımlar; alışılmışın dışındaki desenli ve açık metal çerçeve gibi farklı çerçeve modellerine rastlamak mümkün.Kapalı havalarda yüksek UV filtreli gözlük kullanılması gerektiğini belirten uzmanlar gözlerimizi hem rüzgardan dolayı oluşan tozlardan hem de bulutlardan yansıyan UV ışınlarına karşı, yaz-kış her mevsimde gözlük kullanmanın göz sağlığı açısından önemini vurguluyor.