Sonbahara sıcak bir dokunuş: Kahverengi kot pantolon trendi ve en iyi 15 model

Kahverengi tonları (krem, bej, karamel, taba, kahve) sonbahar ve kış mevsiminin doğasıyla mükemmel uyum sağlar. Bu renk, maviye göre daha sofistike ve olgun bir hava katar.

Kahverengi, nötr bir renk olduğu için krem, siyah, beyaz, lacivert, haki yeşili ve hatta parlak renklerle kolayca kombinlenebilir.

Pinterest @aavaleriavv