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Sosyetik marketing!

Yeni bir pazarlama stratejisi...
Ev partileri, karaoke partileri, konseptli partiler (hatırlatma: Mine Kalpakçıoğlu'nun sevgilisi Efe Önbilgin için hazırladığı sürpriz doğum günü partisinde herkes Efe Önbilgin maskesi takmıştı), ünlü markaların tanıtım toplantıları, hayır kurumlarının davetleri, doğum günü partileri, gece turları... Bunlar, cemiyet hayatının ünlü ve gözönünde isimlerinin basına yansıma sebeplerinden bazıları. Toplumun creme de la creme tabakası olarak da adlandırılan bu isimlerin her attığı adım haber; gittikleri mekan, kullandıkları ürün, taktıkları mücevheri olay oluyor. Bunun farkına varan lüks markalar da hitap ettikleri sınıfa seslerini duyurmak için çeşitli yöntemler geliştiriyorlar. Bu yöntemlerin en sonuncusu ünlü firmaların cemiyet hayatının önde gelen bir ismiyle anlaşarak, onun çevresindeki önemli isimlerle markayı buluşturması. Bu buluşma genellikle ünlü ismin ev sahipliği yaptığı bir partide gerçekleşiyor ve olayın basına yansıması da markanın pazarlama stratejisinde önemli bir puan kabul ediliyor. Aslında yeni bir pazarlama şekli bu. Ünlü isimlerin bazısı bunu halkla ilişkiler mesleği haline getirirken kimileri de arasıra projeye göre çalışıyor. Son zamanlarda sıklıkla tercih edilen bu yöntemin dünyada da örnekleri var. Örneğin Vogue gözlükleri ünlü top model Gisele Bunchen'le anlaşarak tüm dünyadan davetlilerin ağırlandığı çok büyük bir parti verdi.

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