Ev partileri, karaoke partileri, konseptli
partiler (hatırlatma: Mine Kalpakçıoğlu'nun sevgilisi Efe
Önbilgin için hazırladığı sürpriz doğum günü partisinde herkes Efe
Önbilgin maskesi takmıştı), ünlü markaların tanıtım toplantıları, hayır
kurumlarının davetleri, doğum günü partileri, gece turları... Bunlar,
cemiyet hayatının ünlü ve gözönünde isimlerinin basına yansıma
sebeplerinden bazıları. Toplumun creme de la creme
tabakası olarak da adlandırılan bu isimlerin her attığı adım haber;
gittikleri mekan, kullandıkları ürün, taktıkları mücevheri olay oluyor.
Bunun farkına varan lüks markalar da hitap ettikleri sınıfa seslerini
duyurmak için çeşitli yöntemler geliştiriyorlar. Bu yöntemlerin en
sonuncusu ünlü firmaların cemiyet hayatının önde gelen bir ismiyle
anlaşarak, onun çevresindeki önemli isimlerle markayı buluşturması. Bu
buluşma genellikle ünlü ismin ev sahipliği yaptığı bir partide
gerçekleşiyor ve olayın basına yansıması da markanın pazarlama
stratejisinde önemli bir puan kabul ediliyor. Aslında yeni bir pazarlama
şekli bu. Ünlü isimlerin bazısı bunu halkla ilişkiler mesleği haline
getirirken kimileri de arasıra projeye göre çalışıyor. Son zamanlarda
sıklıkla tercih edilen bu yöntemin dünyada da örnekleri var. Örneğin
Vogue gözlükleri ünlü top model Gisele Bunchen'le anlaşarak
tüm dünyadan davetlilerin ağırlandığı çok büyük bir parti verdi.