Souq Karaköy 13-14 Eylül'de

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Karaköy’ün ruhuna uygun ve yepyeni bir alışveriş ekolü getiren pop up pazar Souq, 13-14 Eylül tarihlerinde bu kez panayırda kuruluyor.

Vintage kıyafetler, tasarımıcılar ve markaları buluşturan Souq Karaköy’ün bu ayki içeriği yine dopdolu. Karaköy Külah’tan taşarak sokağa karışan Souq’a gelenler gün içinde alışveriş ve panayırın tadını çıkarırken akşam saatlerinde ise Büyük Ev Ablukada, Gaye Su Akyol, Bubituzak ve Ayyuka konserlerini izleyebilecek.

Souq Karaköy’ün şimdiye kadar kesinleşen konukları:

Ece Sükan Vintage PopUp Sale

Özlem Kaya’nın sample sale’i

Section Mode Unique’in koleksiyonu

Rumisu’nun fularları

Tohum’un aksesuarları

White Posture’un beyaz gömlekleri

Civan’ın papyonları

Müz’ün teraryumları

Bunker’ın custom motorsikletleri

Altair Telian’ın el yapımı bisikletleri

Hally&Son’ın gözlükleri

Skagen’in saatleri

Leuchtturm 1907’nin defterleri

NYKS’in doğal mumları



Adres: Murakıp sok. No: 12 Karaköy

Tarih: 13 Eylül Cumartesi- 14 Eylül Pazar

Saat: 12:00- 23.00