Karaköy’ün ruhuna uygun ve yepyeni bir alışveriş ekolü getiren pop up pazar Souq, 13-14 Eylül tarihlerinde bu kez panayırda kuruluyor.
Vintage kıyafetler, tasarımıcılar ve markaları buluşturan Souq Karaköy’ün bu ayki içeriği yine dopdolu. Karaköy Külah’tan taşarak sokağa karışan Souq’a gelenler gün içinde alışveriş ve panayırın tadını çıkarırken akşam saatlerinde ise Büyük Ev Ablukada, Gaye Su Akyol, Bubituzak ve Ayyuka konserlerini izleyebilecek.
Souq Karaköy’ün şimdiye kadar kesinleşen konukları:
Ece Sükan Vintage PopUp Sale
Özlem Kaya’nın sample sale’i
Section Mode Unique’in koleksiyonu
Rumisu’nun fularları
Tohum’un aksesuarları
White Posture’un beyaz gömlekleri
Civan’ın papyonları
Müz’ün teraryumları
Bunker’ın custom motorsikletleri
Altair Telian’ın el yapımı bisikletleri
Hally&Son’ın gözlükleri
Skagen’in saatleri
Leuchtturm 1907’nin defterleri
NYKS’in doğal mumları
Adres: Murakıp sok. No: 12 Karaköy
Tarih: 13 Eylül Cumartesi- 14 Eylül Pazar
Saat: 12:00- 23.00