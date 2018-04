Souq Sayfiye

Pop up pazar Souq, 21-22 Haziran günlerinde bu kez ‘sayfiye’ konseptiyle kuruluyor.

Karaköy'ün ruhuna uygun ve yepyeni bir alışveriş ekolü getiren pop up pazar Souq, 21-22 Haziran günlerinde bu kez ‘sayfiye’ konseptiyle kuruluyor. Yaz tatiline çıkmadan önce, ihtiyacınız olan her şeyi bir arada bulabileceğiniz Souq Sayfiye’nin mekanı yine Karaköy; Murakıp Sokak’ta yer alan açık otopark. Vintage kıyafetler, tasarımcılar ve markaları buluşturan Souq Sayfiye’de mayo ve bikinilerden, peştemallere, yazlık elbiselerden sandaletlere, güneş gözlüklerinden plaj aksesuarlarına kadar her şey bulunacak. Souq Sayfiye’nin şimdilik belirlenen konukları şunlar:



• Ece Sükan Vintage Pop Up Sale

• Stylists’ Second Hand Corner

• Zeynep Tosun’un mayo, bikini ve sandaletleri

• Mehry Mu’nun yazlık it-bag’leri

• Popseecul’un tişörteri

• Monochrome’un şort ve büstiyerleri

• Peştema-z’ın peştemalları

• İstanbul Beyefendisi’nin papyon ve kravatları

• Italia Independent’ın güneş gözlükleri

• Bilstore’un yaz seçkisi

• Karaköy Junk’ın tuhafiye dükkanı

• Altair Telian’ın el yapımı bisikletleri

• Blank Mag köşesi

• Bookserf’in kütüphanesi

• Hakan Bahar’ın gülleri