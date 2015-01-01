Koton Sport, yeni sezonda Ebru Şallı’nın dokunuşlarıyla renklendirdiği özel bir koleksiyon sunuyor.





Ekim 2015 itibariyle Koton mağazalarında yer alacak olan ‘Ebru Şallı Loves Koton Sport’ 2015- 2016 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, farklı spor dallarına uygun ve detaylarla zenginleştirilmiş modelleriyle sezonun en trend parçalarını sunuyor. 48 parçadan oluşan kapsül koleksiyon, spor yaparken de şık olunabileceğini gösteriyor.Sporu bir yaşam biçimi olarak gören ve hayata pozitif bakan kadınlara hitap eden ‘Ebru Şallı Loves Koton Sport’ koleksiyonu, yumuşak ve rahat kumaşlar kullanılarak tasarlanmış parçalardan oluşuyor. Koleksiyonda hızlı kuruyan ve elastikiyeti yüksek kumaşlar tercih edilirken, kumaşlar üzerine uygulanan özel teknikler ile de mat-parlak kontrastlar yaratılıyor.Özel tasarlanan arka kup formları ile dikkat çeken taytlar kalça bölgesini daha kalkık gösterme özelliğiyle de fonksiyonel bir rahatlık da sağlıyor. Ayrıca tayt bellerinde yer alan anahtar cepleri, nefes almayı sağlayan file detaylar ve ayarlanabilir lastikler de koleksiyonun dikkat çeken özellikleri arasında.Siyah ve beyazın yanı sıra koleksiyonun ana renkleri arasında yer alan fuşya ve derin mor, ışıltılı aksanlar ile zenginleştiriliyor. Koleksiyonda yenilenmiş formları ile sporcu sutyenleri, derin kol kesimli atletler ile kombinleniyor. Böylece hem spor sırasında daha konforlu hareket imkanı sağlanıyor hem de canlı renk kontrastları yaratılarak alternatif bir şıklığa ulaşılıyor.