Sportif ve renkli koleksiyonlarıyla tanıdığımız Aéropostale, Live Love Dream adını verdiği kapsül koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor.





Uyku ve aktif olarak ikiye ayrılan Live Love Dream by Aéropostale’in aktif bölümündeki parçalar spor yaparken stilinizi daha iyi yansıtan geniş bir yelpazeye sahip. Live Love Dream, spor yapmanın “basic” bir tayt giymekten ibaret olmadığını rengarenk ürünleriyle kanıtlıyor.Terletmeyen kumaşlardan hazırlanan koleksiyonda çiçek desenleri, Retro 90’lar, grafik ve Amazon baskılı yaz desenleri gibi birbirinden farklı alternatifler var.Uyku bölümün ise pamuk oranı yüksek yumuşacık kumaşlardan hazırlanan koleksiyon, rengarenk, enerjik ve rahat seçenekler sunuyor.