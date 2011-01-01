Sportif mayoların sempatik olduğu kadar mağrur tavrı plajlarda tüm rüzgarıyla esiyor. Mayonuzu renkli, enerjinizi yüksek tutun.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Feray Kanpolat



Tek parça mayolara spor detaylar eklenince atletik ve trendi görünmek kaçınılmaz! Hareket özgürlüğü konforun ilk kuralıysa eğer, sportif mayolara sahip olma sebebimiz çok.







Retronun en spor haliyle modaya yeni bir bakış açısı katıyoruz. Tasarımcılar da bu trende kayıtsız kalamadı. Sportif mayolar podyumlarda fırtına gibi esti.







Yeni bir tarz deneyin. Hiç giymediğiniz bir renk, giymeyeceğiniz tarzda bir mayo belki... Şöyle; sadece görünüşte bile statik elektrik etkisi yaratacak cinsten...







Sadece deniz kenarına programlamayın onu, en sıradan günde stil kahramanınız olabilecek kadar iddialı. Blok renkleri modern bir görünüm elde etmek için tercih edebilirsiniz.



