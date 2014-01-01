‘Stil ödülleri’ sahiplerini buldu

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Bu yıl beşincisi düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli stil organizasyonu ELLE STYLE AWARDS Elidor 2014, Raffles İstanbul Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Her yıl farklı bir sosyal konuda farkındalık yaratmak amacıyla yenilenen, yılın en önemli moda olayı ELLE Style Awards, Elidor ana sponsorluğunda, ‘Doğa Yeşil Giyer’ konseptiyle gerçekleşti. Tüm masa gelirlerinin TEMA Vakfı’na bağışlandığı gecede, moda, eğlence ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.



Ve tanrı erkeği yarattı!

Serkan Altunorak ve Gözde Atasoy’un sunduğu gecede, ELLE Style Erkek Oyuncu Ödülü’nü Çağatay Ulusoy’a, önceki yıllarda stil ikonu seçilen Burcu Esmersoy; “Ve tanrı erkeği yarattı!” diyerek verdi.



Nefes kesen güzellik

Doğan Burda Dergi Yayıncılık İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Nefes kesen güzelliğinin yanında, harika oyunculuğu ile...” diyerek sahneye çağırdığı Fahriye Evcen’e ELLE Style Kadın Oyuncu Ödülü’nü takdim etti.



Stil İkonu Hande Ataizi

ELLE Style Awards 2014 Stil İkonu, üç ay önce doğum yapan Hande Ataizi oldu. Ödülünü ünlü tasarımcı Bora Aksu’nun elinden aldı. ELLE okurlarının oylarıyla belirlenen kategorilerde ELLE Style Erkek Müzik Starı Ozan Doğulu seçilirken, Atiye ELLE Style Kadın Müzik Starı Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca çevreye duyarlılığı ile ELLE Style İş Kadını Ödülü’nü Galya Frayman Molinas, Sürdürülebilir Çevre Projesi Ödülü’nü ise, Sürdürülebilir Çay Tarımı Projesi ile Lipton Türkiye aldı.



Özel Ödüller

Ünlü İtalyan modacı Angela Missoni, Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı’nın elinden alırken, ELLE Style Yılın İş Kadını Ödülü’nü ise Galya Frayman Molinas’a Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ verdi.





