"Stil sahibi olmak için kitap okuyun"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tasarımcı Aslı Filinta, sadece tasarımlarıyla değil, verdiği mesajlarla da meslektaşlarından bir adım önde. ‘Stil sahibi olmak istiyorsanız kitap okuyun’ diyen Filinta için şık olmanın birinci kuralı dünyaya katkıda bulunmak.

Yazı: Sinem Gürleyük



Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirip, New York’ta Parsons The New School’da moda eğitimi alan Aslı Filinta’yı bizden önce Amerikalılar keşfetti desek yalan olmaz. Kış koleksiyonunun çıkış noktası olarak seçtiği eski İstanbul silüetini puantiyeler ve kırmızı oryantal çiçeklerle süsleyen Filinta’nın koleksiyonuna hakim olan kumaşlar ise ipek, yün ve kaşmir. Biz onun kış koleksiyonundaki parçaları keşfederken o 2015 ve hatta 2016’nın hazırlığı için işlerinin peşinde koşuyor. Tasarımcı olmanın en önemli kuralları olarak gördüğü istikrar ve kararlılık konusunda taviz vermeyen Filinta’nın moda ve stil dünyasına daha yakından baktık!



Koleksiyonun hikayesi İstanbul

Aslı Filinta kadını bu sezon siyah, beyaz ve gri renklerinde eski İstanbul silüetinin desen olarak kullanıldığı tasarımlarla karşılaşacak. Her zamanki favorimiz olan puantiyeler ve kırmızı oryantal çiçeklerle pop bir kılığa büründürerek, İstanbul’un zamanlar üstü idealliğine vurgu yapmak istedik. İpekler, yün ve kaşmir kumaşlarından oluşan genç ve bol hikayeli bir koleksiyon çıktı ortaya.



2015 yılına hazır!

2015 ilkbahar-yaz sezonunu planladık. Çoktan satışı için yurt dışında yollara düştük. Amerika, Avrupa ve Çin olmak üzere üç ayrı kıtada bizi müşterilerle buluşturan showroom’larda sunumlar ve fuarlar yapıyoruz. Ve hatta şunu söyleyebilirim ki, 2015 için biz hazırız. Şimdi 2016’nın hedefleri peşindeyiz.



Amerikalılar yaptı yapacağını

Normcore trendini seviyorum. Amerikalılar ne yapıp ettiler bize jean altına beyaz spor ayakkabı giydirdiler.



Bu ne hız!

Türk moda sektöründe şu anda inanılmaz bir hız var. Sanki herkes yıllardır bu işi yapıyordu da, biz son beş senede bu sektörü keşfetmişiz gibi aradaki açığı kapatıyoruz. Bir yandan çok mutluluk verici, yeni ve hip moda tasarımcılarını görmek, tanımak ama bir yandan da sadece İstanbul olarak düşünülmemesi gereken koca bir dünya bu sektör.