Swarovski İstinye Park Mağazası açıldı

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Swarovski’nin Türkiye’deki 26., İstanbul’daki 13. butiği İstinye Park Alışveriş Merkezi’nin -1. katında açıldı.

Swarovski, İstinye Park’ta kristalin ne kadar yaratıcı, göz alıcı ve farklı şekillerde kullanılabileceğinin göstergesi olan moda mücevherlerinden, saatlere, küçük deri aksesuarlardan, kristal objelere kadar pek çok farklı ürün markanın tutkunları ile buluşuyor. Modası hiçbir zaman geçmeyen klasik parçalardan modern tasarımlara, yaşı ve tarzı ne olursa olsun tüm kadınlara günlük hayatlarından özel davetlere kadar farklı ortamlarda kullanabilecekleri seçenekler sunan; Yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlerde hediye alışverişlerini kolay ve keyifli hale getiren Swarovski artık İstinye Park’ta parıldıyor.