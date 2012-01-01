TakaTuka'da kış indirimi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

TakaTuka.com’da yüzde 50’ye varan “Kış İndirimi” başladı!

Keen’den Sperry Top-Sider’a Merrell’den Desigual’a kadar dünyanın tanınmış ayakkabı moda markaları, özel “Kış İndirimi”yle TakaTuka.com’da ayakkabı severleri bekliyor.



Geniş ürün yelpazesi ve çok çeşitli renk alternatifleriyle ayakkabı modasında şıklığı ve cazip fiyatları bir arada sunan TakaTuka.com; başlattığı özel kampanya ile son moda trendleri yüzde 50’ye varan indirim fırsatı ile müşterilerine sunuyor. Her yaşa her tarza uygun, son moda ayakkabı modellerinin yer aldığı kampanya ile ayakkabı severler, tarzlarını yansıtacak ayakkabı çeşitlerine düşük fiyat avantajıyla sahip olacak.



Dünyanın önde gelen ayakkabı markalarını uygun fiyat avantajı ile Temmuz 2012’den beri müşterilerine sunan TakaTuka.com; yeni kampanyasıyla ayakkabı tutkunlarının son moda trendlere yüzde 50’ye varan indirim fırsatıyla sahip olmalarına olanak sağalıyor. Ücretsiz kargo, farklı ödeme seçenekleri ve 30 gün iade garantisiyle müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunan TakaTuka.com, geniş marka gamının yanı sıra, Crocs ve Stride Rite markalarının Türkiye’deki tek yetkili online satış kanalı olma özelliğine de sahip.



TakaTuka.com’un kampanyalarından haberdar olmak ve detaylı bilgi almak isteyenler www.TakaTuka.com adresini ziyaret edebilir ya da TakaTuka.com’un Facebook adresi olan; www.facebook.com/TakaTuka’yı takip ederek güncel kampanya ve etkinliklerden de haberdar olabilirler.