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Mücevher Tasarımcısı Ayşe Rodoslu’dan “Yaza Dair” tasarımlar!

Çocukluğunu hatırlatan babaanne yadigarı takılardan ilham alarak tasarladığı Mavi Yaz koleksiyonunda Ayşe Rodoslu, 14 ayar altını bronz tenlerde turkuvaz taşlarla buluşturuyor. Ayşe Rodoslu’nun safir taşlarla süslediği Denizatı ve Balık altın kolyeleri zincir yada boncuk seçenekleriyle uzun yada kısa kullanabilir, Mavi Yaz koleksiyonundan parçalarla kombinleyebilirsiniz.

Ayşe Rodoslu koleksiyonları; Beymen Kavaklıdere, Bebek Mücevherat, Midnight Express Bebek, Midnight Express Yalıkavak Palmarina Bodrum, Informal D Maris Marmaris, Designers Of Oz Alaçatı Çeşme ve www.lidyana.com da.