Moda ve Stil Danışmanı Esra Seziş Kiğılı, merakla beklenen Tarz-ı Bahar etkinliğinin ikincisini 15 Eylül 2015 tarihinde yine Cemile Sultan Korusu’nda düzenliyor.





Hazır giyim sektörünün öncü 10 firması, Sonbahar Kış 2015-16 koleksiyonlarının en seçkin örneklerini 'Tarz-ı Bahar'da sunuyor.Geçtiğimiz Mayıs ayında ilki gerçekleşen Tarz-ı Bahar Etkinliği, bu kez sonbahar- kış koleksiyonlarının sergileneceği ikincisiyle sürüyor. Katılımcısı ve ziyaretçisiyle büyük ses getiren etkinlik, bundan böyle yılda 3 kez tekrarlanacak. İlkbahar-Yaz, Abiye ve Sonbahar- Kış konseptleriyle, Türk firmalarının koleksiyonları yurt içi ve yurt dışından alıcıların beğenisine sunulacak.Cemile Sultan Korusu ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, “Kır Tepe”de gerçekleşecek. Bu kez katılan firmalara özel bir stand tahsis edilecek. Ziyaretçiler, yine çok özel bir koreografi ve müzik eşliğinde boğazın eşsiz manzarası ile harika bir güne tanıklık edecekler.