Tasarımda 'asla'larım yok

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Konuk yazar Tuvana Büyükçınar'dan yaz tüyoları...

Yaz dendiğinde akla genel olarak kışın kasvetinden kurtulduğumuz, daha hafif kumaşlara, canlı ve açık renklere yöneldiğimiz, daha geniş bir renk yelpazesi gelir ve tüm bunlara ben de katılıyorum. Ancak ben asla modada ‘asla’ları olan bir tasarımcı olmadım. 2014 ilkbahar - yaz koleksiyonumda ‘Muhteşem Gatsby-Great Gatsby’ filminden esinlendim. İhtişamla naifliği bir arada barındıran, krem, uçuk gri ve balköpüğü tonlarındaki ipek saten, ipek şifon ve kreplerin, dantel ve Swarovski kristaller eşliğinde tamamlandığı, hem zarif hem gösterişli bir koleksiyon oldu. Vücut kıvrımlarını ön plana çıkaran bluz-etek kombinleri ve elbiselerde, bedende dökümlü başlayıp, kalçaya oturan ve aşağıya doğru tekrar genişleyen kupları görüyoruz. Aynı modellerin bordo, çam yeşili, lacivert, siyah gibi koyu renklerdeki varyantlarının da çok büyük ilgi gördüğünü söylemeliyim. Koleksiyonumda da yer alan, yere kadar uzun sabahlık elbiseler, ceket etekten oluşan döpiyesler, bluz pantolon kombinleri, abiye elbise kategorisinde gibi gözükmese de kullanılan materyaller, işçilik ve detaylarla farklı bir şıklık yaratmak isteyenlerin, gündüz giyip geceye devam edecekleri ya da direkt olarak gece için tercih edecekleri kilit parçalar oldu.



‘MUHTEŞEM GATSBY’ TEMASI OLMAZSA OLMAZIM

‘Muhteşem Gatsby-Great Gatsby’ teması ve krem rengi, benim olmazsa olmazım. Floresan renkteki elbiseler ve hafif bronz ten, fresh bir görüntü için tercih edilebilir. Pudra tonlarında dantel veya tül elbiseler, romantizmle en çok bağdaştırdıklarım. Balık formlu tuvaletler, vücut proporsiyonları müsait olanlar için. Siyah renk de yine klasikler arasında. Son olarak gümüş ya da gold püsküllü elbiseler, iddiayı sevenler için doğru tercih olacak.