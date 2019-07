O Türkiye’nin en önemli tasarımcılarından. Hazır giyim koleksiyonunda yaratıcı, yenilikçi, kendine güvenen şık ve zarif bir kadını tanımlıyor. Moda otoriteleri uzun yıllardır tasarımlarını neo-romantik, deneysel ve avangart olarak niteliyor. Son olarak Voonka Beauty ile iş birliği yapan Özlem Süer bu ay yakın markajımızda.

Derleyen: Gülru İncu



“Farklı disiplinler bir arada olmalı”

Bir tasarımı benim için vazgeçilmez kılan unsur, içinde farklı konseptleri ve disiplinleri barındırarak bir ‘layer’ etkisi oluşturması. En önemlisi bir duygu yaratması. Stilimi konforlu, dönüştürücü ve yalın olarak tanımlayabilirim. Kullandığım tasarımlarda renk ve model söz konusu olunca katı değilim ama bodysuit giyeceğimi sanmıyorum. Ancak tasarım inovasyonunu her şekilde yansıtacak parça ve stil birleşimine her daim açığım.







Tasarım ilkelerimiz çok iyi uyuştu

Voonka Beauty markasıyla içinde bulunduğumuz sezonun koleksiyonu Healer’ı hazırlarken karşılaştık. İnanılmaz bir konsept uyuşması hepimizi hayretler içinde bıraktı. Koleksiyon temamız Türkiye’deki şifalı otlardı. Voonka’nın ruhu ise tamamen bu doğala, şifaya, enerjiye odaklıydı. İki markanın tasarım ilkeleri ve ekip uyuşunca çalışmalarımız başladı. Defilemizde Voonka’nın ilhamıyla tasarladığımız görünümler öylesine etkili bir titreşim yaydı ki iş birliğimizin yankıları hala sürüyor.







Saf ve güzel olanı yansıtmak istedik

Healer koleksiyonumuz, insanlar üzerinde iyileştirici etkisini araştırmada akademik bir ışık tutarken, renklerin terapik etkisi tasarımlarda farklı bir arayışın yansıması oldu. Farklı kumaşları bir araya getirdiğimiz koleksiyonda, şifonlar, ipekler, danteller ve çağın hızını yakalayan teknolojik kumaşlar çağdaş materyaller olarak izleyicinin karşısına çıktı.



Favori modacılar

İlk hayran olduğum tasarımcı Hubert de Givenchy’ydi. Martin Margiela, Vivienne Westwood ve Dries Van Noten ise tasarımlarını en çok beğendiğim tasarımcılar.







Gardırobunun vazgeçilmez parçaları

İpek gömlekler, gri basic elbiseler ve sneaker’lar kesinlikle vazgeçilmezim. Tamamlayıcı kemerler de kesinlikle olmalı.



Hayatının dönüm noktası

Akademik kariyerimin yanında kendi markamı kurmak hayatımın dönüm noktasıydı. Beraberinde uluslararası platformlarda gerçekleştirdiğim moda performansları harika enerjilerle bambaşka serüvenler doğurdu.



Küçük Detaylar

• TİPİK BİR CUMA GECESİ, keyifli bir yemek, sanat odaklı bir aktivite demek. Kızımla bir konser ya da tiyatro seyri o kadar değerli ki benim için. Haftanın hızı Özlem Süer House’un en yoğun günü olan cumartesine doğru akarken, cuma akşamları bu hızı aile sakinliğiyle karşılamak en güzeli.

• MÜZİK LİSTEMİN İLK 5’İNDE Ancora (Roisin Murphy), Somebody to Love (Queen), Le Temps de L’amour (Françoise Hardy), Hey Hey (Eric Clapton) ve Self Control (Laura Branigan) var.







• MEZOPOTAMYA dokusuna çok hayranım, bir de yüksek vibrasyonuyla Güney Afrika…

• BUZDOLABIMDA MUTLAKA BULUNAN ÜÇ ŞEY limon, ev yapımı yoğurt ve badem sütü.

• NEGATİF bir bakış açısı beni çok sinirlendirir.

• EN BÜYÜK TUTKUM üretmek; soyut ve somut.

• EN ÇOK zamanda yolculuk yapabilmeyi isterdim. Dönemler arasında geçiş harika olurdu.

• TÜM ZAMANLARIN EN UNUTULMAZ ÜÇ FİLMİ; Tiffany’de Kahvaltı (Breakfast at Tiffany’s), Dogville ve Casablanka.