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Teddy Bear Olmadan Asla

Teddy Bear Olmadan Asla

Vetements, şimdi de çocukluğumuzun kahramanı Teddy Bear’la yeni bir maceraya çıkıyor.

Platformlu Crocs’lar, Ikea görünümlü poşetler ve modanın absürtlüğüne bulanmış birçok popülist malzemesiyle Vetements, şimdi de çocukluğumuzun kahramanıyla yeni bir maceraya çıkıyor: Teddy Bear! Moschino örneğini düşünürsek ayıcıklar, lüks modanın kapısını ilk kez aralamıyor. Ancak otel terlikleri bile sokak modasına girmişken, bu ayıcık terliklerin de son sürat oyuna dahil olması muhtemel. Son trend bükücü Vetements’ın Teddy Bear terlikleriyle bu kez anaokuluna değil, moda haftalarına gidebilirsiniz…




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Ne desen olur!
Rahat ve şık
İlk görüşte pelerin!
Moss gibi yapmak

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