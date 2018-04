Dünyanın en önemli kumaş ve aksesuar fuarlarından “TEXWORLD” New York ve Paris’ten sonra ilk kez Türkiye’de düzenlenecek. Bu fuar Avrasya’nın kalbi İstanbul’da, kıtaları buluşturacak.





Türkiye ve çevre ülkelerdeki tekstil endüstrisinin uzun zamandır beklediği kumaş ve aksesuar fuarı“Texworld” New York ve Paris’ten sonra ilk kez Türkiye’de düzenlenecek.İstanbul’da ilk kez 4-6 Kasım 2014 tarihinde düzenlenecek Texworld Fuarıyla birlikte Messe Frankfurt Türkiye’de düzenledikleri fuar portföyünü de genişletmiş olacak.Önümüzdeki yıldan itibaren, New York ve Paris’te olduğu gibi yılda 2 kez düzenlenecek olan Texworld Istanbul, Türkiye ve çevre ülkeler için çok önemli bir satın alma platformu olacak. Texworld kumaş ve aksesuar fuarlarının en yeni üyesi Texworld Istanbul, Uzak Doğu’daki başlıca tekstil üreticisi ülkelere olan yoğun talebi de karşılayacak.İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek fuarla ilgili konuşan Messe Frankfurt Tekstil Fuarları Başkanı Olaf Schmidt : “Texworld Istanbul, Messe Frankfurt’un Türkiye’de büyümesiyle ilgili heyecan verici bir dönüm noktasıdır.” dedi. Schmidt sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle son on yılda şirketimiz dünya genelinde yeni ve yüksek kaliteli tekstil fuarları düzenleyerek Türkiye’den pek çok sektör profesyoneline uluslararası pazarlara açılmaları için yol gösterdi. Şimdi ise uluslararası hazır giyim kumaşları üretim merkezini İstanbul’a taşıyoruz.”Texworld Istanbul, dünya genelinde hazır giyim kumaşları fuarlarındaki tüm ürün gruplarını kapsayacak. Fuarda pamuklu, denim, ipek, gömleklik kumaş, keten, yün, dantel ve brode ürün grupları yer alacak.Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Yardım’da: “Texworld Istanbul Fuarı, Türkiye ve çevre bölgelerden satın alıcı ve profesyonel ziyaretçileri hedefleyecek. Buna Türkiye, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri, Orta Asya, Rusya, Güneydoğu Avrupa ve Kuzey Afrika da dahil. Coğrafi konumu ile bu bölgelerdeki tüm önemli ticaret merkezlerine ulaşım açısından çok uygun bir lokasyonda bulunan İstanbul’un dinamik ticaret ortamı, global hazır giyim kumaşları üreticileri ve hızla gelişen bölgelerdeki satın alıcılar için yeni bir buluşma noktası olacak.” açıklamasında bulundu.Çin, Güney Kore, Hindistan, Pakistan ve Tayvan’ın da dahil olduğu 12 ülkeden 110 uluslararası katılımcı ile net 1700 m2 alanda düzenlenen fuara 5000 ziyaretçi bekleniyor. Açılış tarihinden iki ay önce satışları tamamlanan fuarda Tayvan ve Pakistan ülke pavilyonu ile yer alacak.Fuarın ziyaretçi profili, konfeksiyon üreticileri, private label üreticileri, perakende ve toptancılar, mail order firmaları, mağaza zincirleri, tasarımcı ve modacılar, satın alma ofisleri, acenteler olacak. Katılımcılar ise ağırlıklı olarak pamuklu, brode, dantel, örme kumaş, gömleklik, yün ve yünlü karışımlı kumaşlar, ipek, ipek görünümlü kumaşlar, fonksiyonel kumaşlar, keten ve kenevir, baskı, tasarım ofisleri, aksesuar, iplik ve elyaf, denim, organik kumaş üreticilerinden oluşacak.Türkiye’nin Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın kesiştiği noktada yer alması ve uluslararası hazır giyim kumaş üreticilerinin birçoğunun bu bölgeleri henüz yeterince keşfetmemiş olmaları Texworld İstanbul’un önemini daha da arttırıyor.Bu bağlamda fuar Orta Doğu, Doğu Avrupa, Asya, Yakın Doğu ve Rusya’daki büyük ve keşfedilmemiş pazarları da hedefliyor. İstanbul’un 2 havalimanı, dünyada 200 nokta ile bağlantısı olması ve Türkiye’nin pek çok ülke ile vizesiz seyahat olanağı katılımcı ve ziyaretçilere cazip gelen kolaylıklar arasında yer alıyor.Texworld Istanbul ve Messe Frankfurt tarafından tüm dünyada düzenlenen diğer tekstil fuarları hakkında detaylı bilgi için: http://texpertise-network.messefrankfurt.com adresini ziyaret edebilirsiniz.