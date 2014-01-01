“The New Look of BR” Yepyeni Banana Republic Kış Sezonu’na Hazır

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Banana Republic 2014 Kış Sezonu’nda koleksiyonlarındaki değişimi vurgulamaya devam ediyor. Yeni kreatif direktörü Marissa Webb’in stil dokunuşlarıyla form kazanan koleksiyon, Banana Republic’in yeni yüzü olarak lanse ediliyor.



Banana Republic kış sezonunda dikkat çekici ve arzu duyulacak bir koleksiyon ile geliyor. Çarpıcı parçalardan oluşan yeni koleksiyon, görüntüsü ile benzerlerinden ayrışıyor. Kış sezonundaki bu köklü değişim, çabasız şıklık mesajını veriyor ve gerçek stilin önemini vurguluyor. Koleksiyon kombinlerinde salaş görünüm şıklık ile birleşerek doğal ve çarpıcı stillere imza atıyor. Farklı dokuların kat kat ve üst üste giyildiği koleksiyon, modanın aynı zamanda bir sanat olduğu mesajını veriyor.

Banana Republic bu kış kadınlar için deri etekler, ipek gömlekler, gri tonlarının bordo ile birleştiği çarpıcı kazakların yanı sıra, zarif ve rahat elbiselerle şıklığı anlatan bir koleksiyon sunuyor. Erkekler için yine grinin tonlarında ilerleyen koleksiyonda, örgü kazaklar, non-iron gömlekler ve keskin fakat şık bir görünüm sağlayan ceket ve montlar yer alıyor. Koleksiyon, net siluetlerden rahat stillere vücuda tam oturan, kadın ve erkekler için geniş bir denim kataloğu sunuyor. Çok yönlü giyilebilecek tasarım ayakabı ve botlar, çağdaş dokunuşlar ile gündüzden geceye devamlılık sağlayan seçenekler sunuyor.

Banana Republic 2014 Kış Koleksiyonu, mükemmel kış stili için mağazalarda sizleri bekliyor.