Tissot ve NBA iş birliği

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Tissot, NBA’in Resmi Zaman Tutucusu olmasının ardından NBA’in beş takımı için özel olarak ürettiği NBA Saat Koleksiyonu'nu tanıttı.

Tissot NBA’in Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Miami Heat, New York Knicks ve San Antonio Spurs takımlarıyla bu ortaklaşa çalışmayı gerçekleştirerek; NBA’in ilk ve tek resmi zaman tutucusu olduğunu bir kere daha ilan etmiş oldu.

Tissot başkanı François Thiébaud yaptığı açıklamada “2015-2016 sezonunda, tıpkı NBA takımları gibi performans ve hassasiyeti ile tanınan efsanevi İsviçre saat markası Tissot ve NBA ortaklığı başlayacak. Bu ortaklık, NBA'deki Tissot katılımının daha ilk adımı. Ligdeki tutku ve hayranlığın büyümesine destek olacak, yepyeni özel saatlerimizi sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz " dedi.