Tokyo'da her telden moda!

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Mercedes-Benz Tokyo Moda Haftası çarpıcı ve şaşırtıcı koleksiyonlarla geride kaldı

22 Mart'ta sona eren moda haftasının en ilginç podyumlarından biri, erkek modellerinin başlarını farklı biçimlerdeki peruklarla kaplayan Yoshio Kubo’nunkiydi.

Japon tasarımcının defilesinde yürüyen modeller, kask şeklini almış peruklar eşliğinde yürüdü. İki senede bir düzenlenen moda haftası kadınların haute gotik kılıklara, erkeklerin feminen saç modellerine büründüğü, alternatif bir moda anlayışıyla öne çıkıyor. Bu seneki şovda Kidill, Né-net, Ariunaa Suri, Sretsis, NurZahra, Afriqan Apeiron, Dresscamp, Toshikazu Iwaya ve Major Minor gibi tasarımcılar ve markalar boy gösterdi.