Topuklar yükseliyor!

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Yeni sezonda yükseliş zamanı! ALDO Sonbahar-Kış 2015/2016 koleksiyonu farklı stil seçeneklerini bir araya getiriyor.

Metal topuklar, 70’ler, yüksek sportif çizgiler, maskülen dokunuşlu tasarımlar ve çok daha fazlası Ağustos ayı itibariyle ALDO mağazalarında.



Stil sahibi özgür ruhların, trendlere yön veren ayakkabı ve aksesuar markası ALDO’nun sonbahar-kış yeni koleksiyonu, modern-romantik tarzda şehir şıklığını yansıtan yumuşak renk tonlarında günlük tarzlar ve “az ama öz” tutum sergileyen ayakkabı modellerinden oluşuyor.



Sofistike, genç, şehirli kadınların vazgeçilmezi…

ALDO sonbahar-kış yeni koleksiyonunda, kış mevsiminin en gözde ve işlevsel tercihi olan botlarda, koyu mor, kobalt mavisi, kum rengi, haki, fuşya, kurşuni, altın ve gümüş gibi sezonun en hit renkleri öne çıkıyor. Yarı metal topuklu çizmeler, hem gündüz hem de akşam rahatlıkla giyilebilen blok-topuklar, yarım ve diz boyu çizmeler, topuklu kısa botlar gibi “Sonbahar-Kış 2015/2016” modasının öne çıkan trendlerini içeren yeni ALDO koleksiyonu, moda ve stilden vazgeçemeyenleri kış için sabırsızlandırıyor.



Stil sahibi şıklığı ile, trend sahibi ve fark edilir olmayı bilen erkeklerin tercihi…

Global moda eğilimlerini belirleyen, dünyanın en yaygın markalarından ALDO, erkek modası söz konusu olunca da, o yılın moda trendlerinde en söz sahibi markalarından biri. ALDO “Sonbahar-Kış 2015-2016” erkek modelleri, farklı stillere uygun model ve renkleriyle, sportif günlük giyimden, ciddi iş görünümüne, her tercihte, fark edilir olmayı bilen, stil sahibi erkekler için tasarlanmış. Farklı toprak tonlarında, zamansız modellerin yanı sıra, yeni sezon koleksiyonunda, bu yılın erkek modasına en hakim karakter olan spor giyim tarzına gönderme yapan yüksek bilekli spor modeller de dikkat çekiyor.



Aksesuarlarda ortak dil: Göz Alıcılık!

Ayakkabıları kadar çanta ve aksesuarda da adından söz ettiren ALDO sonbahar-kış yeni sezon aksesuarları sezona iddialı giriş yapıyor. Büyük parçaların, sade bir giyimi anında şıklaştırıp, stil sahibi yapacağı aksesuarların bulunduğu ALDO’da, tüm aksesuar koleksiyonunda ortak öge dikkat çekicilik.