Kızıl saçlarını Netflix’in yeni dizisi Maniac için platin sarısına boyatan Stone, bu ay çekimler sırasındaki sokak haliyle sayfalarımıza yansıdı. Stone, 21 Eylül’de başlayacak olan bu Maniac adlı kara komedide, beynin işleyişini doğrudan etkileyecek olan yeni bir ilacın üç günlük deneme programına katılan Annie’nin yaşadıklarına odaklanıyor. Emma Stone’unki gibi dökümlü trençkotlara sonbahar koleksiyonlarında sıkça rastlayacağız. Üstelik bol paça jean’ler, süet botlar ve süet çantalarla çok trendi duruyor.
Coach 399 TL
Bershka 55.95 TL
H&M 169 TL
Stradivarius 229.95 TL