Bu yılın merakla beklenen projelerinden birinde Oscar’lı oyuncu Emma Stone var. Güzel oyuncunun stilinde dikkat çekenler.

Kızıl saçlarını Netflix’in yeni dizisi Maniac için platin sarısına boyatan Stone, bu ay çekimler sırasındaki sokak haliyle sayfalarımıza yansıdı. Stone, 21 Eylül’de başlayacak olan bu Maniac adlı kara komedide, beynin işleyişini doğrudan etkileyecek olan yeni bir ilacın üç günlük deneme programına katılan Annie’nin yaşadıklarına odaklanıyor. Emma Stone’unki gibi dökümlü trençkotlara sonbahar koleksiyonlarında sıkça rastlayacağız. Üstelik bol paça jean’ler, süet botlar ve süet çantalarla çok trendi duruyor.



Coach 399 TL





Bershka 55.95 TL





H&M 169 TL





Stradivarius 229.95 TL



