Sakin, sessiz ve biraz da sinsi tavrıyla gündemimize oturan kadife, şık ve modern yüzüyle kendi kompozisyonunu yaratmakta oldukça başarılı.

Yumuşak etki

Şüphesiz ki kadife her zaman zarif ve şık bir tercih. Her döneme kendini adapte edebiliyor. Hem özel zamanlarda hem de günlük olarak kullanabileceğiniz bir stil kurtarıcısı kendisi. Bedeni sararak elegan bir form oluştururken, maskulen ve feminen unsurları aynı anda bünyesinde barındırma gücüne de sahip.





Af Vandevorst



Takım oyunu

Pantolon-ceket takımlar da senenin en iddialılarından. Maskulen görüntünün kadife ile tezatlığını seviyoruz.





Prada



Zarif ve özgür

Kadife insanı kimi zaman 70’ lere doğru götürse de her sezon yenilenen yüzüyle karşımızda. Fazlasıyla görkemli!





Lanyu



Ayakta alkış

Ayakkabılar bile bu sezon kadifeye teslim olmuş durumda. Maskulen, eklektik ve feminen olarak karşımıza çıkan çizme, stiletto ve botlar stilinize nasıl bir yorum katmak istiyorsanız kadifeye bürünerek size yardımcı olmaya hazırlar.





Christian Louboutin 2350 TL, Christian Louboutin 1095 TL, I Love Shoes 149 TL



Sokak modası

Kadife renk konusunda artık oldukça cesur. Mavi, turuncu, pembe olarak ve takımlar, elbiseler ve eteklerde onu görmemiz mümkün. Ton sür ton veya blok renklerle stilinizi tamamlayabilirsiniz. Aksesuar tercihindeyse daha sadeye kaçmanız elegan bir şıklık yaratacak.





Paris Fashion Week



Cesur tavır

Soğuk günlere renkli stilinizle imzanızı atın. 2018 yılı son derece cesur sokak stillerine şahit olacak.





Paris Fashion Week



Renkli çantalar

Yeni yılda dilek listenizi hazırlarken renkli çantaları atlamayın. Hatta farklı tavrıyla son derece cool bir çantayı ilk sıraya yazın.





Paris Fashion Week



