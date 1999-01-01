Zebra ve leoparın iddialı olmak ile bir ilgisi var. Asil bir görüntü yaratabilmek içinse bazı kurallara uymak şart.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Feray Kanpolat



Aynı kombinde iki farklı desen kullanmak büyük risk. Sıra dışı bir görünüm elde etmek için denenebilir ama siz siz olun iki baskın tonu bir arada kullanmayın. Leoparın en iyi arkadaşının kırmızı olduğunu da unutmayın.







Hayvanlar alemi

Yaz biterken yeni sezon için hazırlıklar tam hız başladı. 2018-2019 Sonbahar/Kış sezonunun öne çıkan trendlerinden biri vahşi doğadan ilham alan desenler olacak.







Stil sahibi

Leopar ya da zebra desenli bir elbise ya da pantolon-ceket takımı fazla iddialı olabilir. Küçük detaylarda kullanmaya ne dersiniz?





1. Alexander Wang 3595 TL, 2. Stella Mccartney 5950 TL 3. Michael Kors 2385 TL



Sokak modası

Eskiden seksapalitesi yüksek olan bu desenler şimdilerde sportif parçalarla bir araya gelerek daha sakin bir kimlik kazandı. Leopar deyip geçmemek gerekiyor; kendi içinde farklı desenlere ve renklere sahip olduğu için kimlik kazandırmak size düşüyor.



