Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Feray Kanpolat
Floresan etki
Neon renkleri tek bir parçada kullanarak dengeyi yakalayın. Baştan aşağı neon giymek moda olsa da fazlasıyla gözü yoracağı kesin.
İddialı geçiş
Tasarımcıların da yeni sezonda favorilerinden olan neon renkler tüm parlaklığıyla podyumlarda gözlerimizi kamaştırdı.
Dimanizm
Renklerin üzerimizdeki etkisi tartışılmaz. Canlı ve parlak renklerle enerjinize enerji katmak çok kolay.
Sokak modası
Renkten ödün vermek yok. Eskiden giymeye cesaret edemediğimiz iddialı renkleri ve parçaları artık rahatlıkla kullanabiliyoruz. Siz de neon renklerin gücünden yararlanıp farkınızı ortaya koyun.