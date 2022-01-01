Neon renkler içimizi açarcasına sokaklarda ve podyumlarda kendini göstermeye başladı. Artık dört mevsim koleksiyonlarda kendine yer bulan bu iddialı renge şans vermek şart oldu.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Feray Kanpolat



Floresan etki

Neon renkleri tek bir parçada kullanarak dengeyi yakalayın. Baştan aşağı neon giymek moda olsa da fazlasıyla gözü yoracağı kesin.







İddialı geçiş

Tasarımcıların da yeni sezonda favorilerinden olan neon renkler tüm parlaklığıyla podyumlarda gözlerimizi kamaştırdı.







Dimanizm

Renklerin üzerimizdeki etkisi tartışılmaz. Canlı ve parlak renklerle enerjinize enerji katmak çok kolay.







Sokak modası

Renkten ödün vermek yok. Eskiden giymeye cesaret edemediğimiz iddialı renkleri ve parçaları artık rahatlıkla kullanabiliyoruz. Siz de neon renklerin gücünden yararlanıp farkınızı ortaya koyun.



