Tropikal yaz

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Kocaman çiçekler, parlak renkler, karışık yaprak desenleri ile tropikal bir sezon bizi bekliyor!

Fabrika’nın yaz koleksiyonunun gözdesi tropikal desenler ile şehirde stilinizle tatil rüzgarları estirmeye hazır olun! Palmiyeler, pelikanlar, ananaslar, kocaman çiçekler ve kuşlar arasında bir yaz geçirmeye ne dersiniz? Fabrika’nın bu sezon gözdesi, tropik desenler. Siz de egzotik baskıları stilinize taşımaya hazırlanın! Düz renk pantolon ile kullanabileceğiniz tropikal baskılı gömlek ile stilize bir görünüm kazanırken, tiril tiril uçuşan desenli elbise ile Bahamalar’ı stilinize taşıyabilirsiniz!