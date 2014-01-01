Tuba Ünsal’dan renkli haber!

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Stiliyle her daim fark yaratan bir isim o. Daha önce de birçok marka ile iş birliği yapan Tuba Ünsal son olarak 2014-2015 sonbahar-kış sezonu için Disney’in ikonik karakteri Minnie Mouse ile Koton markası bünyesinde bir araya geldi.

Çekimlerinde kızı ile birlikte yer aldığı Minnie by Koton koleksiyonu için hazırladığı tasarımlar büyük beğeni topladı. Ünsal’ın renkli ve eğlenceli tarzıyla birebir örtüşen tasarımları Koton mağazalarından satın alabilirsiniz.



Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Şık ve bohem.



Alışveriş listenizin favori parçası ne?

Ayakkabılar! Çoğu zaman kombin yapmadan ayakkabı seçer, kıyafetlerimi ona uydururum. İyi ki varlar...



Alışveriş rotalarınız genellikle nereler oluyor?

Tasarıma harcanan parayı gerekli buluyorum. Çünkü Chanel, Louis Vuitton gibi markaların tasarımlarına sahip olmak hoşuma gidiyor. Ama kendi stilimi yaratırken en önemli detay, o önemli parçalarla normal günlük hayatta herkesin ulaşabileceği parçaları bir araya getirmek. Bu yüzden her yerden alışveriş yapmayı seviyorum. Outlet’lerden alışveriş yapıyorum, çünkü sezon ve trend denilen şeyi takip etmiyorum. İnsanların bilmediği görmediği tasarımları almak, satılmayan şeyleri keşfetmek daha heyecanlı oluyor.