Tukutukum: Eğlenceli eşarplar

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Guy Bourdin’ın fotoğraflarından, Kandisky’nin resimlerinden ya da ‘Wizard of Oz (Oz Büyücüsü)’ gibi bizi hayal alemine götüren tüm sanatçı ve sanat eserlerinden ilham aldığını dile getiren Tukutukum adlı eşarp markasının tasarımcısı Tuğba Kuzdere sorularımızı cevapladı.

Yazı: Asena Sarıbatur



Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Bilkent Üniversitesi İletişim Bölümü’nden mezun olduktan sonra Milano’da ‘Moda Pazarlama Yönetimi’ eğitimi aldım. İtalya’da Ugo Cacciatori ve Costume National gibi markalarla çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndüm ve Tukutukum markasını kurdum. Ayrıca styling, tasarım danışmanlığı ve marka yönetimi hizmetlerinin verildiği Lamodaist isimli bir şirketim var.



Neden eşarp üretmeyi seçtiniz ve markanızın adı neden Tukutukum?

Fular, eşarp, şal; nasıl adlandırmak isterseniz... Sizi küçük bir dokunuşla elegan ve farklı bir stil sahibine dönüştürebilir. Üzerindeki desenler ile sessiz mesajlarınızı rahatlıkla verebilir ve çok farklı şekillerde bağlayarak ister bluz ister saç bandı olarak kullanabilirsiniz. Biz de ‘Luxury Handmade Fabrics’ teması ile yola çıktık. Markanın ismine gelecek olursak; Tukutukum, kim duyarsa duysun yüzünde gülümseme ile karşılaştığım bir isim. Bu da beni çok mutlu ediyor; her şeyi çok ciddiye alan bir toplumda yaşıyoruz, oysaki moda bizi biraz da mutlu etmeli ve eğlendirmeli. Tukutukum aslında Tuğba Kuzdere’nin ilk iki harfinin birleşiminden doğdu ve küçük bir ikileme ile marka ismine dönüştü.



Satış noktalarınızı öğrenebilir miyiz?

İstanbul’da Beymen Zorlu, Beymen İstinye Park, Tukutukum Nişantaşı Showroom, Clea’da; Bodrum’da Casa Dell Arte ve Ena’da; yurt dışında ise New York, Beyrut, Cidde’de satılıyor. Online olarak tukutukum.com ve beymen.com adreslerinden satın almak mümkün.