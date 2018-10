Bu yaz oldukça iddialı geçti. Her gün Instagrammerların birbirinden güzel trendleri nasıl da güzel uyguladıklarını izleyip durduk. Genele baktığında ise herkesin çok sevdiği trendleri sizin için toparladık.

Kemerli bikini ve mayolar

60’lı yıllardan bize miras kalan kemerli bikiniler bu sene de çok modaydı. Hatta bu şekil bir bikini ya da mayoyla poz vermeyen Instagrammer uzaklaştırma cezası alabilir gerçekten. Diğer yandan çok havalı ve çok da farklı durduğu kesin. Belini ortaya çıkarmak ve plajlarda farklı bir hava estirmek için oldukça pratik ve iyi bir yol olduğu kesin.







Rahat bir beyaz elbise

Yaz için dünyanın en güzel seçimlerinden biri de beyaz rahat bir elbisedir. İşte Instagrammerlar da böyle düşünmüş olacak ki hepsinin hesabında bu yaz böyle bir paylaşımla karşılaştık. Özellikle yanık tenin üzerinde bambaşka bir etkisi olduğu bir gerçek. Yaz bitmeden siz de beyaz elbisenizle poz vermeyi unutmayın.







Bağcıklı sandallar

Bağcıklı sandallar 90’lı yıllardan beri hayatımızda olan değişik havasıyla her zaman bizi etkilemiş ayakkabılar. Bu sezon da özellikle küt topuklu modelleriyle oldukça iddialı bir geri dönüş yaptı. Aksi takdirde her Instagrammer’ın bu sandaletlerle çekilmiş bir fotoğrafı olmazdı değil mi?



İpek midi etek

İşte yazın en ihtişamlı ve seksi trendine geldik: Tabii ki ipekli midi boy etekler. Dünyanın en seksi kıyafetlerinden biri olabilirler gerçekten. Eğer bu yaz hala bir tanesini bile üzerinize geçirmediyseniz hiç vakit kaybetmeden iş çıkışı hemen bir adet edinin. Yazın en güzel kıyafetlerinden birinden mahrum kalmayın. Instagrammerlar boşuna çalışmıyor!







Büzgülü üstler

İşte yine 90’lardan hayatımıza giren bir başka kıyafet daha. Büzgülü üstleri dilerseniz gömlek olarak dilerseniz ise kısa croplar olarak kullanabilirsiniz. Her türlüsüyle yazın bu trendini yakalamak mümkün. Geç gelen yaz belki geç gider de bir tane edinip sokaklarda salınırsınız.