Türkiye'deki ilk mağazası açıldı

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Hogan, Türkiye’de ilk mağazasını İstanbul’da açtı. İtalyan markası, Akasya Acıbadem AVM’de alışveriş severleri bekliyor.

Ayaydın Tekstil Grubu tarafından ülkeye getirilen marka, “modası geçmeyen, spor-şık, ulaşılabilir lüks” sloganı ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Hogan, 1986 yılında TOD’S markasının bir bölümü olarak İtalya’da kuruldu.Resmi olmayan şıklığın simgesi Hogan, daha çok erkek ve kadın ayakkabıları ön planda tutularak, sofistike aksesuarlar ile hazır giyimden oluşuyor. Ayakkabıların en önemli özelliği, modelinden önce ayak ergonomisine uygun olarak tasarlanması. Hogan’ın sırrını keşfeden Hollywood yıldızları arasında; Sarah Jessica Parker, Jessica Alba, Naomi Watts, Jennifer Garner, Drew Barrymore ve Hillary Swank gibi isimler yer alıyor.

