Sokak Sanatçısı Michael De Feo’nun çalışmaları, madalyonun iki tarafını temsil ediyor. Reklam panolarına çiçekler kondurmasındaki ilk motivasyon modaya olan tutkusu.

Ancak diğer bir yandan reklam panolarını yeniden dönüştürüyor olması, kapitalizme ve dolayısıyla reklamlara karşı bir yıkım niteliğinde. Sanatçı bir röportajında markaların yeniden ürettiği reklam afişlerine karşı tutumunun oldukça olumlu olduğunu söylüyor. Zaten 2016 yılında Amsterdam’da açtığı ‘Moda Sayfaları’ sergisi, tamamen moda markalarının yeniden yorumlanan afişlerinden oluşuyor ve her markanın sergiden oldukça memnun kaldığını da söylemek mümkün. Kaldırım çiçekleri misali, panolarda tohumlanan renklere rastlarsanız, kime ait olduğunu artık biliyorsunuz… Grafitinin çiçek çocuğunu daha yakından tanımak isterseniz @theflowerguy hesabını takip edebilirsiniz.

