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İstanbul Asmalımescit'te açılan showroom'da, Moda Kreatif Direktörü ve Stil Danışmanı Ümit Temurçin'den stil danışmanlığı hizmeti alabilir, Emre Erdemoğlu, Selma State, Merve Bayındır, Gülafer Ataş, Anıl Tiryaki gibi tasarımcıların ve ju.istanbul, Tia by Duygu Senyurek , Gentle Monster gibi tanınan markaların koleksiyonlarına ulaşabilirsiniz.