İstanbul Asmalımescit'te açılan showroom'da, Moda Kreatif Direktörü ve Stil Danışmanı Ümit Temurçin'den stil danışmanlığı hizmeti alabilir, Emre Erdemoğlu, Selma State, Merve Bayındır, Gülafer Ataş, Anıl Tiryaki gibi tasarımcıların ve ju.istanbul, Tia by Duygu Senyurek , Gentle Monster gibi tanınan markaların koleksiyonlarına ulaşabilirsiniz.
UT Showroom, burçlara göre stil danışmanlığı projesiyle ve çatısı
altında buluşturduğu markalarla İstanbul Asmalımescit'te açıldı. Açılışa Cengiz Abazoğlu, Merve Büyüksaraç, Öner Erez, Oben Budak, Alexander Koko gibi ünlü simaların yanı sıra moda tasarımcıları ve blog yazarları da katılım gösterdi.