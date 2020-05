Biraz sabır, biraz heyecan ve biraz da merakla kendi moda tasarımlarınızı yapmanız mümkün. Bizden size 5 moda tasarım önerisi. Örgü büstiyer, makrome çanta, boncuk kolye, kumaş boyasıyla renklenen elbiseler… Yaratıcılığınızı ortaya koymaya dolabınızdan başlayın. Bu sezon en favori kıyafet ya da aksesuarınız kendi tasarımınız olanlar olsun.

Moda tasarımı deyince hemen gözünüz korkmasın! Farklı materyaller kullanarak içinizdeki tasarımcıyı ortaya çıkarmanız çok kolay. Hazır giyim ve aksesuardan sıkıldıysanız ve yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir alan arıyorsanız bu fikirler tam size göre. Biraz sabır, biraz da heyecanla neler yaratabileceğinize şaşıracaksınız! Ve ortaya çıkan bir çanta, bir elbise, bir büstiyer olmanın ötesinde sizin yarattığınız bir ürün olacak. Kendi moda tasarımınızı yapmanız için işte size 5 ayrı fikir…







Örgü Büstiyer

Arkadaşlarınızı kıskandırmaya hazır olun! Bu yaza kendi tasarım büstiyeriniz damgasını vuracak. Örgü büstiyerler her yazın vazgeçilmez parçaları. Kot şortla kullanabileceğiniz hem otantik hem de şık croplar. Örgü büstiyerlere her yerde rastlayabilir, kolaylıkla satın alabilirsiniz belki ama içinize sinmeyen bir şey her zaman olur. Sırtı biraz daha dekolte olsaydı, örgüleri daha sık olsaydı, renkleri gökkuşağı tonlarında olsaydı gibi içinize sinmeyen birçok unsur olur. Kendi stilinizi yansıtacak bir örgü büstiyer için tek yapmanız gereken tığı elinize almak. Biraz örgü modellerine göz atarak kolayca ortaya çıkarabileceğiniz büstiyeriniz için merserize veya penye ipler tercih edebilirsiniz. Akşam için siyah ve lacivert renkler, gündüz içinse uçuk pembe, mavi ve tabii yazın vazgeçilmezi beyaz da bizim size önerimiz.





Makrome Çanta

Orta okul yıllarında her birimiz makrome ile tanıştık. Kimimiz sevdik, kimimiz sevmedik ama makrome, modada son yıllarda inanılmaz yükselişte. Hasır çantaların yeniden trend olması, ona benzeyen doğal bir iplik olan makromeyi hayatımıza soktu. Saksılarda, duvar süslerinde çokça kullanılan makrome, doğal örgü yapısıyla kendinden desenli desek yeri. Üstelik yapımı çok kolay. İlk düğümleri atmanız için ufak bir düzeneğe ihtiyacınız var. Evde bulunan bir tahta parçasını yüksek bir yere asmanız kolaylıkla işinizi görebilir. Uzun askılı ve tropik desenli elbiselerle çok yakıştırdığımız makrome çantayı birçok parçayla kombinleyebilirsiniz.





Tişört Baskı Tasarım

Üzerinde hiç sizi ifade etmeyen yazıların ve resimlerin olduğu tişörtüleri unutun! Düz renk basic bir tişört alarak işe başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz fotoğrafları telefonunuzdan dahi yapabileceğiniz basit fotoğraf programlarıyla, sevdiğiniz ifadelerle birleştirin. Baskı için herhangi bir ozalitçiye gitmeniz yeterli. Hatta sevdikleriniz için de tasarımlar yapabilirsiniz. Tasarım tişörtleriniz en güzel hediyeleriniz olacak. Unutmayın, hediyenin en güzeli, kendinizden bir şey kattığınızdır.





Boncuk Kolye

Yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz sonsuz bir alan kolye tasarlamak. Değişik renk ve boyutlardaki boncuklardan sınırsız kombinasyon yapabilirsiniz. Deniz kabukları, enerji veren doğal taşlar, hasır ipler farklı tasarımlar yapmanızı sağlayabilecek aksesuar parçaları.





Kumaş Boyasıyla Renklenen Elbiseler

İşte size yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir başka alan. Düz penye elbiselerinizi bir tasarımcının elinden çıkmışçasına kendine has bir boyut kazandırabilirsiniz. Tasarladığınız modeli elbise üzerine çizin ve daha sonra kumaş boyasıyla renklendirin. Boyama bittiğinde bambaşka bir elbiseye, sizin yarattığınız bir elbiseye sahip olacaksınız.