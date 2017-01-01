Mevsimlere ve giyilecek mekanlara göre farklılık gösteren abiye elbise modelleri arasında özellikle havaların soğuması ile birlikte uzun kollu abiye modelleri ön plana çıkmaya başladı.

Abiye denildiğinde tüm kadınları bir telaş sarmaya başlar. Bu telaşın asıl sebebi abiyenin giyildiği yerlerin özel gün ve geceler olmasıdır. Tüm gecelerde giyilen şık elbise anlamına gelen ve dilimize Fransızca’dan geçmiş olan abiye kelimesi günümüzde çok farklı tarzlara sahip kadınların ortak seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Tarzının nasıl olursa olursun, düğün, davet ve tüm organizasyonlarda bir kadın olarak abiye tercih etmekten başka bir şansınızın olmadığını düşünürsek bu alanda neden bu kadar çalışma yapıldığını da anlamak zor olmayacaktır.



Uzun kollu abiye modelleri

Özellikle 2017 yılının ışıltı dolu bir yıl olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu açıdan bakıldığında modacılar da abiye elbiseler için tasarımlarını yaparken bolca ışıltıdan faydalanmışlar. Elbisenin ne denli gösterişli olduğunun kanıtı olan ışıltılar uzun kollu abiye modelleri içinde de bir hayli büyük etki yaratıyor. Uzun kollu abiye modelleri arasında özellikle dantel detaya sahip olan elbiseler soğuk havaların vazgeçilmez gözdelerinden biri. Balık kesimlerin uzun kollar ile birleştiği bu modellerde kadınlarım hem şık hem de zarif bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Uzun kollu abiye modelleri arasında bu sene yarım kollu abiyeler dikkat çekiyor. Çok daha tarz duruşları ve rahatlıkları ile kadınların gözdesi haline gelen yarım uzun kollu abiye elbiseler ile siz d girdiğiniz davette bakışları üzerinize çekebilirsiniz.



Siyah uzun kollu abiye

Siyah renk özellikle davetler için her kadının dolabında mutlaka bulundurduğu abiye elbise renklerinden biridir. Aniden gelişen organizasyonlar için de en çok tercih edilen renk olan siyah, uzun kollu abiye modelleri arasında da bir hayli tercih edilir durumda. Siyah rengin asaleti herkes tarafından bilinirken özel davetlerde bir kuğu gibi salınmak isteyen kadınların hemen hepsi farklı desen ve kumaş seçeneğine sahip siyah uzun kollu abiye modellerini tercih ediyor. Dalgıç kumaş, saten, kadife gibi pek çok kumaş türü ile yapılan siyah uzun kollu abiye elbise modelleri, kadınların vücut şekillerine göre tercih sebebi oluyor. Siyah elbisenin kadınlar açısından en büyük artısı hiç kuşkusuz ki fazla kiloları saklama özelliğine sahip olmasından geliyor. Eğer çok fazla olarak nitelendirilebilecek bir kiloya sahipseniz uzun kollu abiye modelleri arasından dantel olmayanlara öncelik vermelisiniz. Kollarınızdaki fazlalığın çok daha belirgin bir hal alabileceği dantel kollu elbiseler mutlaka kaçınmanız gereken modeller arasında yer alıyor. Oysa kalın kumaş yani dalgıç kumaş olarak adlandırılan uzun kollu abiye modelleri kol bölgesindeki fazlalıkları doğru bir şekilde kamufle edeceğinden kötü bir görüntü oluşmamasını sağlayacaktır.



Uzun kollu uzun abiye

Uzun kollu abiye elbise modelleri arasında kısa ve uzun modeller dikkati çekiyor. Gidilecek ortama göre seçilmesi gereken abiye elbise modelleri özellikle yakınlık derecesine bağlı olarak tercih sebebi oluyor. Uzun kollu uzun abiye modelleri arasında hemen her renk başlı başına farklı bir duruş sergilerken zümrüt yeşili, bordo, siyah, pudra gibi abiye elbiseler bu sene yıla damgasını vuruyor. Ten ve saç renginize göre seçmeniz gereken abiye elbise modellerinin özellikle uzun kollu ve uzun olanlarının herkese yakışacağını unutmamalısınız. katılacağınız davette herkesin bakışlarını üzerinizde toplamak istiyorsanız uzun kollu uzun abiye modellerini tercih etmelilisiniz.



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