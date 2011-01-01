Victoria’s Secret Swim Kataloğu ile deniz, kum, güneş üçlüsünün hayalini kurmaya başlayabilirsiniz.

Çekimleri moda fotoğrafçısı Guy Aroch tarafından Bora Bora adalarında gerçekleştirilen katalogda sezonun en seksi, en şık bikini ve mayo modelleri baş rolde. Victoria’s Secret’ın Swim kataloğunun kapağında bizi karşılayan Elsa Hosk oluyor. 2011 yılından bugüne Victoria’s Secret şovlarında podyumda beliren ve markanın kampanyalarının yüzü olan İsveç asıllı Elsa Hosk, kapakta giydiği örgü bikinisiyle hepimizi meleklerin düş yaşamına davet ediyor.

Koleksiyon, sörf tutkunları ve bohem tarzlardan ilhamla yaratılan renkli, farklı siluetlerde tasarlanan modelleriyle öne çıkıyor. Örgü tasarımlardan fermuarlı spor modellere, renk bloklarından seksi bant detaylarına tüm koleksiyon yine tek bir hayalden yola çıkıyor: Victoria’s Secret meleklerini sahillerin yıldızı yapmak!