Vita Fede tasarımları Harvey Nichols'ta

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Vita Fede, etkileyici koleksiyonuyla Harvey Nichols’ta yerini aldı.

Geçmişten, günümüzden ve gelecekten ilham alan Vita Fede, Svarowski kristalleri ve doğal taşlarla buluşturduğu tamamı el yapımı zamansız koleksiyonu ve trendleri aşan modelleri ile görenleri büyülüyor. Vita Fede’nin Asya, Avrupa ve Amerika kültürlerinden etkilenen tasarımcısı Cynthia Sakai mimari ve sanattan da ilham alarak markanın estetiğini yaratıyor.

Klasik ve sofistike çizgilerin modern rock tasarımlarla buluştuğu Vita Fede’nin en beğenilen tasarımlarının yer aldığı koleksiyonunu görmek için Harvey Nichols’a uğrayabilirsiniz.