White Posture'dan balerinli özel sunum

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

White Posture’un Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar 2015 kapsamında 20 Mart Cuma günü saat 15.30’da gerçekleştirdiği mini defilede “ A New Unity” adlı Sonbahar 2015 koleksiyonu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi balerinlerinin özel bir sunumuyla tanıtıldı.

WHITE POSTURE, modern ve güçlü ifadesini net geometrik formların hakimiyetinde sunmaya devam ediyor. Beyaz gömlek modasına daha farklı ve dinamik bir bakış açışı getirme amacıyla yola çıkan marka, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında sergilediği Sonbahar 2015 koleksiyonu, 20. yüzyıl Bauhaus dönemi ve tasarımlarından aldığı ilham ile minimal ve modern tavrını ortaya koyuyor. Tasarımcının Mini Runway sunumuna; markanın kimliğini oluşturan güçlü, kendine ve duruşuna güvenen kadın imajının en iyi temsilcilerinden İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ balerinlerinin eşlik ettiği defile bir ilke imza atacak izleyenlere etkileyici bir deneyim yaşattı.



Koleksiyon hikayesinin temelindeki Bauhaus bildirisine göre tüm sanatların birleştiği en yüksek nokta binalardır ve bu dönemde yeni bir mimarlık stili yaratılmakla kalınmamış yeni yaşama biçimleri de geliştirilmiştir. Koleksiyonda, dönemin mimarisine ve endüstriyel tasarımlarına ilişkin yapı ve formların tüm parçalarda kendini rahatça hissettirdiği ve her koleksiyonda olduğu gibi yaka, manşet detayları ve poplin kumaş kullanımının öne çıktığı görülmektedir. Farkli gömlek boyları ve hareketli kesimler koleksiyonda bir diğer öne çıkan özelliklerdir.



20 Mart Cuma saat 15.30’da Mini Runway alanında gerçekleşen defilenin prodüksiyonunu L’appart PR ekibinden Serdar Akbayır üstlendi. Bu defile ile birlikte L’appart PR da bir ilke imza atıyor. Sunuma özel hazırlanan koreografi, Devlet Opera ve Balesi Baş koreaografı Arkın Zirek imzası taşıyor. Defilede yer alan balerinler arasında; Deniz Kılınç, İlke Kodal, Ebru Cansız, Ebru Mıhçıoğlu, Gizem Atik, Gizem Bodur, Hüma Ersel, Işık Kuka, Julia Hartmann, Müge Bayramoğlu, Ayşe Kıran, Çağrı Çekiç, Sanem Şilliler, Melis Kolçak, Zeynep Serpen, ve Özlem Bingöl yer almaktadır.



WHITE POSTURE koleksiyon parçalarına V2K Designers ve Brandroom mağazalarından ulaşılabilir.



