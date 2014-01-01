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Yaka tamamen kapalı!

Chloe Moretz dekolteden hiç hoşlanmıyor...
Amerikalı genç oyuncu kırmızı halı tercihlerini genellikle tek parça elbiselerden yana kullanıyor. Moretz'in stilinde dikkat çeken bir detay da sürekli yakası kapalı kıyafetleri tercih etmesi...










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