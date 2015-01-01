Türkiye’de ‘street couture’ denince akla gelen ilk isimlerden biri Zeynep Erdoğan. Yalın stilini bu sezon ‘Glitter’ ismini verdiği koleksiyonuyla bir kez daha ortaya koyan tasarımcının yeni koleksiyonu, Uzakdoğu ve 70’lerin disko tarzının bir sentezi!





Açıkçası vaktim olmuyor genelde. O yüzden eğer bir şey gözüme çarptıysa mutlaka alıyorum. Vintage mağazaları gezmek bir şey satın almasam bile her zaman keyif veriyor.



Favori kadınları



Favori tasarımcıları

Yazı: Sinem GürleyükModadan önce illüstrasyonla ilgilenen Zeynep Erdoğan’ın moda yolculuğu İTKİB Genç Tasarımcılar yarışmasını kazanmasıyla başlıyor. Yarışma ödülü olarak eğitimini Milano Domus Academy’de alan Erdoğan, her yıl, her koleksiyonla kendini bir adım daha öne taşıyor. İtalya’da okuduğu yıllarda marka çalışmasını başka bir isimle yapan, vintage parçaları dönüştürerek hazırladığı ürünleri, Milano’da butiklerde satmaya başlayan Erdoğan, İstanbul’a döndükten sonra atölyesini kurdu. Tasarımlarıyla Domenico Dolce ve Stefano Gabbana’nın bile dikkatini çekerek, Spiga 2 ‘multi-brand store’unda ürünleri satışa sunulan Zeynep Erdoğan için bir tasarıma hayat vermenin yolu yaratıcılık ve disiplinden geçiyor. Temasını oluştururken genel eğilimlerden, kendi çevresinden, sokaktan, vintage parçalardan ve eski tasarımlarından yola çıktığını söyleyen tasarımcı eski parçalarını güçlendirerek yeniden hayata geçirmeyi çok sevdiğini söylüyor. Yeni bir koleksiyon yaratma sürecini ise şöyle anlatıyor: “İlk önce renkler ve malzemeler daha sonra bir ay süren bir taslak aşaması ve parçalar yavaş yavaş belirmeye başladıkça koleksiyon artık kendi kendine çoğalıyor!”Son zamanlarda beni en çok heyecanlandıran proje Ortadoğu başkentlerini hedef alan Hadije. 10 Türk tasarımcı couture koleksiyonlarımızla Bakü’den sonra şimdi de Katar’a defile yapmaya gidiyoruz. Tabii onun öncesinde de Mercedes Benz Fashion Week İstanbul var.Yeni koleksiyonumda iki anahtar kelime ortaya çıkıyor; Uzakdoğu ve 70’ler diskoları. Yan yana gelmesi pek kolay olmayan iki kelime ama sanıyorum bunu başardım! Bana Uzakdoğu’yu çağrıştıran nakış ve kuşak bağlama detayları koleksiyonun en önemli detayları. Renklerde ise gümüş ve krem tonlar ağırlıkta.Judo kemerler yeni sezonda favorim! Ben de koleksiyonumda etek, pantolon ve kimonoların üzerinde kullandım. Ben de koleksiyoumda etek, pantolon ve kimonoların üzerinde kullandım. Hem çok şık hem otantik bir hava veriyor. Ayrıca sıkı sıkı bağlandığında belin inceliği ortaya çıkıyor. Takım renk kullanımı, iki parça gece elbiseleri, saçaklar da sevdiğim trendlerden. Sezonun kilit parçasıysa erkek takımları!Aksesuar seçimlerim zaman zaman değişiyor, şu ara en çok kazak üzerine bileklik ve fötr şapka takmayı seviyorum.Alışveriş yapmayı sevmiyorum!Ece Sükan ve Ahu YağtuStella McCartney, Phoebe Philo, Francesco Scognamillio