Yalın tasarımların adresi

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Lug Von Siga markasıyla; şehirli, modern kadınların derdine derman olan Gül Ağış, bu sene Mercedes Benz Fashion Week kapsamında sunduğu koleksiyonuyla tüm gözleri üzerine çevirdi. Etnik izler ve feminen detaylar defilenin başrol oyuncularıydı.

Yazı: Sinem Gürleyük



Dört yaşında kendi kendine etek tasarlamaya başlayan Gül Ağış, bugün Türkiye’de ve dünyada kendine yer bulan Lug Von Siga markasının yaratıcısı. Milano Istituto Marangoni ve Politecnico Di Design’da eğitim alan Ağış, eğitim ve tecrübeye yürekten inanan bir isim: “Tasarım yapabilmek için birçok denklemi çözmüş olmanız gerekiyor. Bunun için eğitim ve tecrübe şart. Kendi başınıza yapmaya kalkarsanız, hem zaman hem de imaj kaybedersiniz. Her güzel işin illaki koleksiyonda olmamasının mantığını, neyi neden ve ne zaman elemeniz gerektiğini öğretir insana okul ve iş tecrübesi.” Lug Von Siga markasıyla yurt içi ve yurt dışında podyumlarda sıkça kendine yer bulan Gül Ağış’ın tasarım yolculuğundaki en büyük hayali markasının uluslararası arenada sağlam bir yer edinmesi. Bunun için Londra Moda Haftası’nda üç sezondur boy gösteren markanın 2014 yılında bir de mağazası olacak! Gül Ağış bu sene yeni açılan bir kombin sitesi stylup.com’un da kreatif direktörlüğünü yürütüyor.



Sezonda Lug Von Siga

Yalın silüetler Lug Von Siga’da yine başrolde. Maskulen-feminen dengesi, metalik etkiler, 3D baskılar koleksiyonda öne çıkan diğer detaylar. Kapitone ve jakarların, fuşya ve bejin de yoğun kullanıldığı parçalar göze çarpıyor. Ayrıca dik yakalı trikolar, maskulen ceketler, dilimli etekler, kadınların kurtarıcısı olarak Lug Von Siga etiketiyle sunulanlar arasında.



2014 ilkbahar-yaz koleksiyonu

Maori kabilesinin tahta oymalarından ve maskelerinden ilham alan koleksiyon, öfkenin dışa vurumunu yaratıcı bir ifadeyle veriyor. Nakışlar, püsküller, desenler, el işlemeleri ve erkek ayakkabısında kullanılan vardola elbiselerin detayları olarak göze çarpıyor.



