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Kırçıllı, peluş, desenli, detaylarıyla iddialı, canlı renkleriyle çarpıcı her çeşit yapay kürk, sezonun favori trendlerinden. Soğuk havalarla başlayan yeni yıla yumuşak, sıcak ve iddialı bir başlangıç yapmak yakışır!