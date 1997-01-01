Styling: Aslıhan Sever
Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya
Isı yükseliyor!
Üşümekten serzenişte bulunma devrini kapattık. Sıcak çözümlere doğru yola çıktık. Bu çözümler son derece elegan ve cool bir stilin püf noktalarını bize gösteriyor. Özellikle renk paletinin çeşitliliğiyle bizi cezbeden bu yapay kürkleri, ister bir jean’le ister klasik bir pantolonla kombinleyip, cool tavrınızı sokaklara taşıyabilirsiniz.
Fineapple 450 TL
H&M 229 TL
Mango 499 TL
Rüya etkisi
Bizi bulutlara götüren renklerin soft ve yalın dünyasına doğru yola çıkıyoruz. Pastel tonların etkisi radarımızda!