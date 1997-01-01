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Yapay kürk devri

Kırçıllı, peluş, desenli, detaylarıyla iddialı, canlı renkleriyle çarpıcı her çeşit yapay kürk, sezonun favori trendlerinden. Soğuk havalarla başlayan yeni yıla yumuşak, sıcak ve iddialı bir başlangıç yapmak yakışır!

Styling: Aslıhan Sever
Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya

Isı yükseliyor!
Üşümekten serzenişte bulunma devrini kapattık. Sıcak çözümlere doğru yola çıktık. Bu çözümler son derece elegan ve cool bir stilin püf noktalarını bize gösteriyor. Özellikle renk paletinin çeşitliliğiyle bizi cezbeden bu yapay kürkleri, ister bir jean’le ister klasik bir pantolonla kombinleyip, cool tavrınızı sokaklara taşıyabilirsiniz.


Fineapple 450 TL


H&M 229 TL


Mango 499 TL

Rüya etkisi
Bizi bulutlara götüren renklerin soft ve yalın dünyasına doğru yola çıkıyoruz. Pastel tonların etkisi radarımızda!