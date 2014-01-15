Yargıcı'dan bir ilk!

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Yargıcı, İlkbahar-Yaz 2014 Koleksiyonu önce Instagram üzerinden tanıtacak!

Yargıcı, İlkbahar-Yaz 2014 Koleksiyonu mağazalara girmeden önce bir ilki gerçekleştiriyor ve Instagram üzerinden gerçekleştireceği özel lansman ile takipçilerine, herkesten önce yeni sezon ürünlerine sahip olma fırsatı sunuyor.



Zamansız tasarımlarla her zaman şıklığınıza şıklık katan Yargıcı’da yeni sezon heyecanı başladı. İlkbahar-Yaz 2014 Koleksiyonu‘nun ilk karelerini, 15 Ocak 2014 Çarşamba günü ilk kez Instagram’da yayınlayacak olan Yargıcı, sosyal medya takipçilerine özel bir lansman düzenliyor.



“Instagram takipçilerine özel ön satış!”

Yeni sezon görsellerini, ilk kez sosyal medya takipçilerinin görme şansına sahip olacağı Yargıcı’nın Instagram hesabını takip edenler, ayrıca 4 gün (15-16-17 ve 20 Ocak) boyunca gerçekleşecek ön satış ile İlkbahar-Yaz 2014 Koleksiyonu’ndan seçilmiş parçalara sahip olma fırsatı yakalayacaklar.



“Instagram lansmanına özel fırsatlar!”

İlk kez uygulanacak bu sosyal medya lansmanına özel fırsatlar sadece ön satış ile kalmıyor; ücretsiz kargo imkânı ile Yargıcı, takipçilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Siz de Yargıcı’nın, önümüzdeki yaz sezonunda neler sunduğunu görmek ve yeni sezon ürünlerine mağazalara girmeden sahip olmak isterseniz, 15-16-17 ve 20 Ocak 2014 tarihlerinde gözünüz Yargıcı’nın Instagram hesabında (@yargici_tr) olsun.

Instagram: yargici_tr

#yazhikayesi