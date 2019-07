Alışveriş yaptığınız düzlem hep A noktasından B noktasına giden yol üzerinde mi? Stiliniz ise bir süredir hep aynı çembere mi hapsolup kaldı? Bu yaz hem şehirde hem de tatilde stilinize gerçek anlamda farklılık ve enerji katacak parçaları keşfetmeniz için, çok özel tasarımlarıyla dikkat çeken İstanbul butiklerini sizin için keşfe çıktık!

Röportaj: Simay Engür

Fotoğraf: Burak Elmalı



Jaune

Çünkü özgür ruhlusun!

Jaune, bohem ve kendine has kadınlara hitap eden kıyafetleriyle Bebek’in en keyifli butiklerinden. Edwina Sponza ve Aslı Bayraktaroğlu’nun kişisel zevkleri, mağazadaki tüm kıyafetlerin de ortak imzası. Burası mevsimsiz bir mağaza ancak özellikle sandaletleri ve elbiseleri yaz akşamları için ideal.







Jaune İstanbul’u biricik kılan özellikler neler?

Jaune aslında kendi ruhumuzu ifade ettiğimiz, keyif aldıklarımızı aktardığımız bir paylaşım platformu bizim için. Farkı tadında, dokusunda…



Butiğinizde birbirinden farklı markalar yer alıyor. Ancak Jaune İstanbul’da yer alan her üründe tek bir imza arasak bu ne olurdu?

Edwina ve Aslı!



Jaune İstanbul’dan giyinen bir kadını nasıl tanımlarsınız?

Kendine güvenen, kendini ifade etmeyi bilen, ruhuyla barışık.



Yaz tatiline gitmeden önce valize eklememizi önerdiğiniz trend parçalar hangileri?

Mutlaka bir Yvonne S ya da Injiri elbise, Michel Vivien sandalet, Love at Green yazlık şal.







Adres: Cevdet Paşa Cad. Germencik ok. No: 3 Daire:2 Bebek

@jauneistanbul





Piece of white

Çünkü rahatı seviyorsun!

“Beyaz ve tonları bir kadının stilindeki en büyük güç kaynağı” diyor markanın yaratıcısı Zeynep Tansuğ. Zamansız, abartıdan uzak ama gösterişli tasarımların peşindeyseniz, Bebek’teki showroom’uyla Piece of White tam size göre.







Markanızı tek cümleyle özetleyebilir misiniz?

Piece of White markası olarak zamansız klasik beyaz parçaları, en kaliteli ve özel kumaşlar, orijinal kesimler, çarpıcı detaylar ve de en önemlisi üstün kalitedeki butik işçiliğimiz ile yeniden tanımlıyoruz.



Sizin tasarımlarınızı giyen bir kadın, sizce kendini nasıl hissediyor olabilir?

Özgüvenli ve ne istediğini bilen, sezon trendlerinin etkisinde kalmayan, giydiği parçayı kendi tarzı ve stiliyle ortaya koyan kadın olarak tanımlayabilirim. Her bir parça, onu giyen kadının karakterini ve tarzını sahiplendiği için; içinde herkesin kendisini özgür, rahat ve mutlu hissediyor olmasını hedefliyoruz.