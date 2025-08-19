Yazdan sonbahara geçişte yanınızdan ayırmayacağınız 15 keten ceket modeli
Sonbaharın başında sıcaklıklar değişmeye başladığında, ağır ceketlere alternatif olarak keten bir ceketler tercih ediliyor. İster bir tişört ve kot pantolonla daha sade bir görünüm elde edin, ister gece dışarı çıkarken ince bir elbiseyle şıklığı artırın, seçenekler sonsuz... Yazdan sonbahara geçerken üstünüze almak isteyeceğiniz 15 keten ceket modelini seçiyoruz...
Genellikle sevimli yaz kombinlerimi tamamlamak için ilk tercih edilenler hafif keten blazer ceketler. En iyi keten ceketler, ince askılı bir atletin yetersiz kaldığı, fakat tüylü bir kabanın da fazla kaçtığı mevsim geçişlerinde gerçek değerini gösteriyor.
Pinterest @pamrmcclellan
Keten ceketler tamamen zamansız parçalardır, bu yüzden uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz harika bir yatırım parçasıdır. Keten ceketlerinizi ister bir tişört ve jean ile kombinleyin isterseniz askılı bir elbise üzerine tercih edin.
Pinterest @levingtquatrejuillet
Bu tarzı benimsemek istiyorsanız, piyasada pek çok farklı seçenek mevcut. J.Crew ve Theory gibi markalar nötr tonlar sunarken, & Other Stories ve Mango gibi markalar 2025 sonbaharının en çok beklenen renk trendlerine yer veriyor. Kesim konusunda ise, bol kollarıyla oversize modeller her yerde; bu da The Row ve Toteme gibi tasarımcıların öncülük ettiği popüler akımın etkisini gösteriyor. Elbette tek düğmeli ve çift düğmeli gibi klasik blazer stilleri de bu sonbaharda popülerliğini sürdürüyor. Reformation, Zara ve daha birçok marka bunun kanıtı niteliğinde.
Pinterest @natchernysh
HM- Keten Karışımlı Blazer