Yazdan sonbahara geçişte yanınızdan ayırmayacağınız 15 keten ceket modeli

Bu tarzı benimsemek istiyorsanız, piyasada pek çok farklı seçenek mevcut. J.Crew ve Theory gibi markalar nötr tonlar sunarken, & Other Stories ve Mango gibi markalar 2025 sonbaharının en çok beklenen renk trendlerine yer veriyor. Kesim konusunda ise, bol kollarıyla oversize modeller her yerde; bu da The Row ve Toteme gibi tasarımcıların öncülük ettiği popüler akımın etkisini gösteriyor. Elbette tek düğmeli ve çift düğmeli gibi klasik blazer stilleri de bu sonbaharda popülerliğini sürdürüyor. Reformation, Zara ve daha birçok marka bunun kanıtı niteliğinde.

Yazdan sonbahara geçerken üstünüze almak isteyeceğiniz 15 keten ceket modelini seçiyoruz...

Pinterest @natchernysh