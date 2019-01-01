Bir moda haftası daha İstanbul’dan rüzgar gibi geçti ve ardında iddialı şovlar bıraktı. 12’ncisi düzenlenen MBFWI’da 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarına kapılıp bizi geleceğe taşıyan detaylarla bir kez daha kış gelmeden yaza odaklandık.

Yazı: Nevin Sarıpınar







Miin’den doğala selam

Doğadan yola çıkan ve fonksiyonel tasarımlarıyla tanıdığımız Kadir Kılıç; yerel kumaşları ana renkler ve desenlerle birleştirdiği kıyafetleriyle olduğu kadar kolye, çanta ve kemerlerde kullanılan kobalt rengi camlar ve Pınar Karasu imzalı soyut nazar boncuklarıyla da beğeni topladı.







Gülçin Çengel’den beyaz kutlama

Cansız mankenlerin başrolde olduğu beyazın tonlarından oluşan koleksiyonunu sarı renkli dekorasyon detaylarıyla süsleyen Çengel; ipek, dökümlü ve dokulu kumaşları dantel ve organze volanlar ve bordür işlemelerle süsleyerek bizleri büyülü bir ‘kutlamaya’ davet etti.







DB Berdan’dan dinamik 90’lar

Deniz Berdan yeni koleksiyonu için modern minyatür sanatçısı Murat Palta’nın Gods, Monster and Men tablosunun odak noktası olan çift cinsiyetli Türk Tanrısı/Tanrıçası Umay Ana karakterinden ilham aldı. 90’lı yılların dinamik stilini yansıtan koleksiyonda ultra rahat siluetler, üç yakalı tişört elbiseler, çift kemerli etekler öne çıktı.



