Yargıcı, yeni sezonda dünyanın farklı noktalarından ilham alarak hazırladığı İlkbahar-Yaz 2015 koleksiyonu ile sizi sıcak bir dünya turuna çıkarıyor.





Kuzey Afrika’dan Avustralya’a kadar uzanan yolculuk; haki ve indigo tonlarıyla başlayıp, pastel renklerle devam ederek baharın tazeliğini müjdeliyor. Sıcak yaz günleri için ise daha renkli ve eğlenceli parçaların sunulduğu Yargıcı İlkbahar-Yaz 2015 koleksiyonu ile yaz boyunca keşfetmenin heyecanını yaşayacaksınız.Sürekli seyahat eden Yargıcı kadını, İlkbahar-Yaz 2015 sezonunda bu kez keşfe çıkıyor. Yeni sezonda, uzun bir dünya turuna çıkıp, dünyanın farklı noktalarından topladığı objelerle bavulunu dolduruyor. Kuzey Afrika’dan Avustralya’ya kadar uzanan dünya turundan esinlenerek hazırlanan İlkbahar-Yaz 2015 koleksiyonu, etnik detayların yanı sıra renkli ve rafine kombinleriyle size ferah bir yaz vadediyor.Afrika esintilerinin hakim olduğu sezon açılışı, haki ve indigo tonları ile başlıyor. Bu sene ilk defa sezon başında koleksiyonda yer alan yağmur çizmeleri ve puffer montlara, geçiş dönemi için ideal olan chunky trikolar, safari ceketler, kurtarıcı pardösüler ve ince yağmurluklar eşlik ediyor.Sezon ortalarına doğru, haki ve indigo tonları yerini bej, kum rengi, kırık beyaz gibi daha soft ve pastel renklere bırakırken; güneşin en tepede olduğu “Hot Summer – Sıcak Yaz” döneminde ise daha renkli ve eğlenceli tasarımlar, limon sarısı, çimen yeşili, mint, lila, narçiçeği, turkuaz gibi canlı tonlarda karşımıza çıkıyor.Yeni koleksiyonun öne çıkanları arasında yer alan geniş keten grubu; rafine gömlekler, tiril tiril elbiseler, pantolonlar ve baskılı t-shirtlerden oluşuyor.Ofis ve günlük giyimin vazgeçilmez parçası gömlekler, Yargıcı’nın yeni koleksiyonunda doğal kumaşlar ve kesimlerle yeniden yorumlanıyor. Yaz boyunca bermudalar, denim pantolonlar ve eteklerle kombinlenen gömlekler, bu sezon ayrıca sportif gömlek elbiseler olarak da karşımızda. Gömlek elbiselerin yanı sıra her zevke hitap edecek elbise grubunda; romantik pilili modeller, dar kesim feminen modeller, sırt ve kemer detaylarıyla farklılaşan parçalara kadar birçok alternatif bulunuyor.Her sezon daha da gelişen bir denim koleksiyonu hazırlayan Yargıcı, bu sezon denim parçaları, doğal dokular ve siyah materyallerle birlikte kullanarak ham bir görüntü sunuyor. Farklı formlardaki denim pantolonların yanı sıra, denim etekler, ceketler, denim pardösüler ve elbiseler koleksiyonun rahat görüntüsünü ön plana çıkarıyor. Ayrıca, denim koleksiyonuna özel hazırlanan, indigo keseler içerisinde satışa sunulacak t-shirt serisi de sezonun iddialı parçaları arasında bulunuyor.Son iki sezondur “The Season Edit” adıyla sunulan sezonun seçilmiş ve özel ürünleri arasında, bu sezon yine özel İtalyan ve Türk kumaşlardan tasarlanan zamansız modeller, doğal kumaşlarla hazırlanan şık tasarımlar, el yapımı bijuteriler ve dekorasyon eşyaları, saf ipek şallar, deri ayakkabı, çanta, kemer ve saat modelleri yer alıyor. Özenle seçilmiş kumaşlar, farklı dokular ve desenlerle tasarlanan ürünler, sezona farklı ve özel bir his katıyor.Bu rafine ve doğal görünüm, Afrika esintilerinin hakim olduğu Aksesuar Koleksiyonu ile zenginleşiyor. Özellikle safari temasına uygun olan, hasır ve el yapımı yerel şapkalar yaz boyunca içinizdeki kaşifi harekete geçirirken; weekender bag’ler ise kısa hafta sonu tatillerinizde yanınızdan ayıramayacaksınız.Sandalet ve espadril modelleri ise koleksiyonda geniş yer tutarken; deri ayakkabılar da hem kalitesi hem de modelleriyle oldukça ilgi çekiyor. Her zevke hitap eden deri bileklikler, doğal taşlı kolyeler, ipek eşarplar ve minimal desenli keten şallara, bu sezon ilk defa koleksiyonda yer alan ahşap ve gösterişli aksesuarlar da eklenmiş.Her sezon genişleyen Dekorasyon Koleksiyonu ile bir yaşam biçimi sunan Yargıcı, yeni sezonun bu lejyoner ruhunu, Dekorasyon Koleksiyonu’na da yansıtıyor. Dünyanın farklı yerlerinden toplanan ürünlerle oluşturulan Dekorasyon Koleksiyonu’nun en önemli noktası ise; ürünlerin her biri dünyanın neresinde en iyi yapılıyorsa oradan getirilmiş olması. Tayland’dan getirilen pirinç kovaları, Japon seramikleri, Bali şemsiyeleri, Afrika esintileri taşıyan el işi hasır sepetler, gümüş setler ve Filipinler’den getirilen sedef kâseler yaşam alanlarınıza etnik bir hava katacak. Ayrıca dekorasyon grubu içerisinde yer alan bambu oturma grupları ve şezlonglar da ister yazlık evleriniz ister bahçeleriniz için ideal!Yargıcı, keşfetmeniz için size bu yaz doğal, etnik ve canlı bir koleksiyon sunuyor.